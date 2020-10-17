Асмус в шляпке-вишенке удивила подписчиков

Москва, 17 октября. Актриса Кристина Асмус показала подписчикам необычный образ. Она надела белый парик и украсила его шапочкой-вишенкой. Видео опубликовано в Instagram.

Асмус часто радует поклонников интересными фотографиями. То она шатенка с каре и короткой челкой, то делает «конский» хвост с выкрашенными кончиками. На этот раз 32-летняя актриса продемонстрировала «ягодный» образ.

Яркий макияж очень органично вписался в образ Асмус. На видео звезда в задумчивости покачивает головой и облизывает пальцы. На ярких ногтях у нее наколота малина. Еще одна интересная деталь образа — серьги в виде лимончика.

«И кому ж такая яхадка достанется? (орфография автора сохранена — прим. ФАН)» — шутливо написала актриса.

Поклонникам очень понравился внешний вид Асмус. Они оценили ее юмор.

«А побольше яблока не было?» — посмеялся поклонник. «Обожаю ваше чувство юмора», — восхитился подписчик. «Я решил, что после ногтей с малиной в ход уже пойдут сережки», — заметил фанат. «У кого-то изюминка, а у вас вон какая вишенка», — добавил еще один поклонник. «С такими ногтями и вилка не нужна», — пошутила подписчица.

Ранее сообщалось, что Асмус заразилась коронавирусом. Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин раскритиковал артистку за то, что она везде ходила без маски. Лука добавил, что ни одну знаменитость не защитить слава, перед вирусом все равны.