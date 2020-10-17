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Японские поклонники сделали неожиданный подарок младшему сыну Рудковской

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Японские поклонники сделали неожиданный подарок младшему сыну Рудковской

Москва, 17 октября. Японские поклонники семьи Яны Рудковской прислали для младшего сына Арсения необычный подарок к завтраку. Соответствующим снимком продюсер поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На фото, которое уже набрало почти 24 тысячи лайков, запечатлены сервированный стол и великолепная композиция из белых цветов.

Японские поклонники сделали неожиданный подарок младшему сыну Рудковской

«Доброе утро. Завтрак с цветами от японских поклонников, которые уже более двадцати лет поддерживают моего мужа», — написала Рудковская.

По ее словам, подарки семья получает от них не только в Японии, но и в России, а этот букет фанаты из Страны восходящего солнца заказали для младшего сына Арсения.

«Очень красивый букет», «Восхитительно»,  «Японцы — молодцы. Не забывают вашу семью», — написали восторженные фанаты. 

«Пусть для Арсения букет будет счастливым и подарит искреннюю радость малышу», — высказался through_the_veins.

Многие фанаты обратили внимание не только на красивый букет, но и на со вкусом сервированный стол. 

«Вы сегодня проголодались, судя по порции», — пошутил один из пользователей. 

«Как во дворце у принцессы», — написала andreianova.viktoriia.

Напомним, фигурист Евгений Плющенко и Яна Рудковская стали родителями во второй раз, прибегнув к услугам суррогатной матери. Все попытки Рудковской забеременеть были неудачными, поэтому звездная пара решила заплатить 4,9 миллиона женщине, выносившей им младшего сына Арсения. У Рудковской уже есть трое детей. Сейчас она воспитывает семилетнего Сашу, который известен в Сети как Гном Гномыч. Мальчик занимается фигурным катанием, как и его отец.

Источник: Instagram
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