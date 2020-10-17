В Карабахе сообщили о 36 погибших с начала эскалации конфликта жителях

Степанакерт, 17 октября. С начала военного конфликта в Нагорном Карабахе погибло 36 мирных граждан и 115 ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена НКР.

Нагорнокарабахский конфликт обострился 27 сентября. В ночь с 9 на 10 октября в Москве Баку и Ереван провели переговоры, итогом которых стало перемирие с условием прекращения огня и обмена погибшими и ранеными. Но обстрелы вскоре вновь возобновились.

Последним военным действием, со слов азербайджанской стороны, стал ракетный обстрел Нагорным Карабахом азербайджанского города Гянджи, в результате чего 13 человек погибли и 52 получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением и заверил, что Баку уже готовится к ответным ударам.