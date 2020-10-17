Свердловский Минздрав проверит сообщения об избиении пациентки

Нижний Тагил, 17 октября. Министерство здравоохранения Свердловской области проверит сообщения об избиении пожилой пациентки в инфекционной больнице Нижнего Тагила. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В Сети ранее появилась информация, что у заболевшей коронавирусом женщины после выписки обнаружили гематомы и перелом плеча. Были опубликованы фотографии синяков на шее и руках.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов после этих сообщений назначил проверку. Ведомство намерено установить все обстоятельства произошедшего с пациенткой.

В пресс-службе отметили, что предварительные данные, в том числе показания других пациентов, говорят об отсутствии нарушений со стороны медиков. Все дело в том, что гематомы могли появиться на теле женщины из-за некоторых препаратов от COVID-19, предотвращающих образование тромбов.

«Умысла наносить физические повреждения у медицинских работников нет и быть не может», — добавили представители областного ведомства.

Ранее Министерство здравоохранения РФ анонсировало дату поступления в гражданский оборот второй вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор» — 1 января 2021 года.