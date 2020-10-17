Праправнучка Пушкина умерла в Тамбовской области

Тамбов, 17 октября. Праправнучка знаменитого русского поэта Александра Пушкина Галина Усова скончалась в Мичуринске Тамбовской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мичуринского государственного аграрного университета.

Усова ушла из жизни в возрасте 81 года. Друзей, коллег и знакомых пригласили проститься с профессором 18 октября. Церемония прощания пройдет в Боголюбском кафедральном соборе.

Галина Усова являлась праправнучкой русского классика по линии своей прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой. Она родилась в 1938 году и посвятила свою жизнь науке. Усова вместе с коллегами подготовила том Красной книги Тамбовской области, в которую были занесены растения, лишайники и грибы.

Александр Пушкин погиб на дуэли в 1837 году от руки Дантеса. От брака с Натальей Гончаровой у него остались четверо детей: дочери Мария и Наталья, сыновья Александр и Григорий.

По данным СМИ, последним прямым потомком поэта является Александр Александрович Пушкин, который родился в 1942 году. Сейчас он проживает в Бельгии.