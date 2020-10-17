В США впервые почти за 70 лет казнят женщину

Вашингтон, 17 октября. Впервые почти за 70 лет в США к смертной казни приговорили женщину, осужденную на федеральном уровне. Об этом пишет Associated Press.

Луиза Монтгомери убила 23-летнюю беременную женщину, которая находилась на восьмом месяце, а затем вскрыла ей живот и забрала недоношенного ребенка. В 2007 году суд штата Канзас признал Монтгомери виновной и приговорил к казни.

Преступление женщина совершила в 2004 году в городе Скидмор штата Миссури. Жертвой стала Бобби Джо Стиннетт. Преступница пришла к ней домой, чтобы якобы купить щенка. Когда хозяйка дома открыла дверь, Монтгомери накинулась на нее и задушила веревкой, после этого кухонным ножом вырезала недоношенный плод и забрала его с собой. Впоследствии она пыталась выдать девочку за своего ребенка.

Адвокаты пытались убедить присяжных, что убийца испытывала галлюцинации и страдала псевдоциезом — то есть ложно ощущала беременность. Тем не менее суд приговорил ее к казни. 8 декабря 2020 года Монтгомери сделают смертельную инъекцию в тюрьме Терр-Хот.

Отмечается, что последний раз в США женщину казнили в 1953 году.