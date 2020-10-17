Итоги импортозамещения РФ неприятно удивили Литву

Вильнюс, 17 октября. Результаты импортозамещения РФ стали неожиданностью для Литвы из-за того, что местные производители сельхозпродукции теряют позиции на рынке собственной страны из-за российской стороны, сообщает ИА BALTNEWS.

Литва регулярно закупает зерно из РФ, несмотря на санкции стран Прибалтики в отношении России и культивируемую официальными властями русофобию.

Обозреватели издания сообщают, что на закупку в России удобрений в обход европейских санкций обратил внимание бывший министр сельского хозяйства Литвы Казис Старкявичюс. Кроме того, он заметил, что большими партиями из РФ завозятся и зерновые культуры. При этом санкционное противостояние совершенно не мешает увеличению количества литовских контрактов на российское зерно.

«Только за первые десять месяцев 2018 года в Литву импортировано более 17 тыс. тонн пшеницы: из Белоруссии — менее двух тыс. тонн, из РФ — без малого 16 тыс. тонн», — приводит Старкявичюс официальные данные.

На этом политик не остановился и в результате дальнейшего расследования с удивлением обнаружил, что «уже в 2019 году импорт российской гречки увеличился почти в три раза и перевалил рубеж в 40 тыс. тонн».

Издание резюмирует, что литовские аграрии поражены итогами российского импортозамещения, хотя они и логичны — учитывая рекордно высокие урожаи зерновых культур в России, литовские власти предпочитают закупать у российских аграриев продукцию по более приемлемой цене. Но из-за этого фермеры Литвы лишаются существенной части рынка сбыта в своей собственной стране и теряют прибыль из-за необходимости снижать стоимость своей продукции.

Ранее аналитики пришли к выводу, что к серьезным экономическим потерям Литву приведет новый транзитный маневр России. Теперь именно Москва вместо Вильнюса возьмет на себя переправку грузов из Минска.