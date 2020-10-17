В Киеве увидели свой шанс в обострении отношений РФ и ФРГ

Киев, 17 октября. Украина может сильнее надавить на Россию, так как видит свой шанс в очередном обострении отношений российской стороны с Германией. С таким мнением выступил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала Obozrevatel TV.

При этом политик выразил сомнение в том, что Германия будет и дальше провоцировать ухудшение отношений с Россией.

«Но вряд ли Берлин готов идти на большую конфронтацию, ведь такие санкции, как были введены при отравлении Навального, были введены не единожды», — отметил он.

Тука полагает, что формат Минских соглашений не подходит для усилия давления на РФ.

«Надо пытаться сделать в «нормандском формате». Но и Лавров, и Путин не раз заявляли, что они не видят в ближайшем будущем перспектив для проведения такой встречи», — напомнил он.

Отношения Берлина и Москвы недавно прокомментировал глава МИД ФРГ Хайко Маас, заверив, что Германия держит курс только на хорошие или «хотя бы разумные» партнерские отношения с Россией. Дипломат подчеркнул, что случившееся с блогером Алексеем Навальным никак не меняет вектор взаимодействия двух стран и текущую политическую повестку.

Кроме того, немецкий министр отметил, что за прошедшие годы ФРГ приложила немало усилий, чтобы поддерживать добрые отношения с Россией. Маас сообщил, что с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым встречается чаще, чем с каким-либо другим главой внешнеполитического ведомства.