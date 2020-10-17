Дети осквернили памятник советским солдатам в Ельце

Липецк, 17 октября. Следственные органы проводят проверку по факту осквернения мемориала погибшим советским солдатам в городе Елец, говорится в сообщении СУ СК РФ по Липецкой области.

Инцидент произошел вечером 16 октября на улице Коммунаров. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа детей и подростков подошли к Вечному огню. Сначала они жгли венки, потом бросали в жерло мемориала окурки, а затем справляли малую нужду.

Правоохранители вычислили вандалов, ими оказались дети от семи до 17 лет. Следователи проводят проверку. Согласно российскому законодательству вандализм карается лишением свободы на срок до трех лет.