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Дети осквернили памятник советским солдатам в Ельце

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Дети осквернили памятник советским солдатам в Ельце

Липецк, 17 октября. Следственные органы проводят проверку по факту осквернения мемориала погибшим советским солдатам в городе Елец, говорится в сообщении СУ СК РФ по Липецкой области.

Инцидент произошел вечером 16 октября на улице Коммунаров. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа детей и подростков подошли к Вечному огню. Сначала они жгли венки, потом бросали в жерло мемориала окурки, а затем справляли малую нужду.

Правоохранители вычислили вандалов, ими оказались дети от семи до 17 лет. Следователи проводят проверку. Согласно российскому законодательству вандализм карается лишением свободы на срок до трех лет.

Дети осквернили памятник советским солдатам в Ельце

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