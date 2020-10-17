Минобороны Азербайджана показало кадры уничтожения техники армии Армении

Баку, 17 октября. Минобороны Азербайджана показало кадры уничтожения техники и складов армии Армении. Видеозапись пресс-служба ведомства опубликовала в Facebook.

«Уничтожена очередная бронетехника противника», — говорится в сообщении в социальной сети.

Нагорнокарабахский конфликт, который длится на протяжении около 30 лет, в очередной раз обострился 27 сентября. Армения объявила, что Азербайджан атаковал Нагорно-Карабахскую Республику и ее столицу Степанакерт. В Баку же заявили, что это было контрнаступление.

В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Армения и Азербайджан заключили перемирие. Стороны договорились прекратить огонь, провести обмен пленными и телами погибших. Но обстрелы вскоре возобновились.

Минобороны Армении ранее опубликовало видео, на котором запечатлены последствия обстрела Степанакерта азербайджанскими войсками.