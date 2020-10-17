Гузеева грубо объяснила поклонникам, почему не носит защитную маску

Москва, 17 октября. Известная российская телеведущая Лариса Гузеева в грубой форме ответила фанатам на вопрос, почему не носит защитную маску. Соответствующую фотографию с обращением к подписчикам она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Сейчас Гузеева активно работает над шоу «На даче». Несколько кадров со съемочного процесса она выложила в свой Instagram, после чего поклонники завалили знаменитость вопросами, почему она пренебрегает средствами индивидуальной защиты. Дело в том, что на одном из таких фото видно, что вся съемочная группа — в масках и перчатках, а Гузеева — нет.

«А вы почему без маски?», «Почему все в масках, а вы нет?» — написали ей озадаченные подписчики.

Одни ругали телеведущую, другие выражали беспокойство за ее здоровье. Через несколько дней актриса достаточно грубо ответила участникам разгоревшейся дискуссии.

На снимке Гузеева стоит у телефонного автомата, по-прежнему без средств индивидуальной защиты. По словам знаменитости, она не носит маску и перчатки, потому что «работает в телевизоре».

«В телевизоре работаю, потому что училась на артистку в институте. Если кому-то кажется, что я его соседка или подружка — он ошибается. Дураков и дур баню по-прежнему. Личные сообщения не читаю. Дорогих подписчиков обнимаю крепко и желаю счастья», — написала Гузеева.

Многих поклонников огорчил такой грубый ответ, а некоторые написали, что публичный человек своим примером должен корректировать поведение окружающих в правильную сторону.

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