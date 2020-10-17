Навка приготовила Пескову сюрприз на день рождения

Москва, 17 октября. Фигуристка Татьяна Навка устроила сюрприз своему супругу, пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, украсив дом воздушными шарами с поздравлениями. Фотографии с празднования появились в Instagram спортсменки.

Песков отпраздновал 53-летие 17 октября. Первыми его поздравили семья и близкие. Навка приготовила мужу сюрприз с самого утра, украсив дом шариками с трогательными поздравлениями и пожеланиями.

«Спасибо за то, что ты есть, за то, что ты моя любовь, моя опора, мой друг и за то, что у нас есть наша Надежда. С днем рождения, мой любимый!» — написала звезда.

Спортсменка замужем за пресс-секретарем Путина уже пять лет, пара воспитывает маленькую дочь Надежду.

Навка редко публикует совместные кадры с супругом, поэтому фотографии с праздника, где фигуристка в белом платье обнимает супруга, произвели настоящий фурор среди подписчиков.

«Вы так похожи! Сколько прошло времени, чтобы вы нашли друг друга», — написала oshandurova. «Это взгляд счастливой женщины. Счастье вам с Дмитрием к лицу», — отметила oganova555. «Красивая пара! Сошлись пазлы, две половинки! Счастья вам!» — прокомментировала кадры ertoo_1898.

Летом Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили годовщину свадьбы. Олимпийская чемпионка 2006 года трогательно поздравила супруга под совместной фотографией, пожелав, чтобы их счастье длилось вечно. Пару со знаменательной датой поздравили друзья, коллеги и поклонники. Дочь пресс-секретаря президента Лиза пошутила над парой, написав в комментариях с игривым смайликом: «Носатые».