В ЛНР заявили о саботаже Киевом минских переговоров по Донбассу

Луганск, 17 октября. Киев фактически саботирует переговоры по Донбассу, заявил в эфире телеканал «Россия-1» спецпредставитель ЛНР на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Родион Мирошник. Так он прокомментировал отказ украинской делегации рассмотреть новый проект дорожной карты по мирному урегулированию гражданской войны в регионе.

Дипломат напомнил, что представители Киева не только отказались подписывать документ, а также устроили саботаж дальнейших обсуждений в рамках ТКГ. По мнению Мирошника, если Украина и Запад не могут решить конфликт в регионе, то это способна сделать Россия.

«Люди в Донбассе очень устали от неопределенности. Поэтому этот вопрос уже будет решаться между условно Донецком, Луганском и Москвой — когда должна определяться эта стратегия и куда это все должно двигаться», — подчеркнул он.

Мирошник выразил уверенность, что Киев в очередной раз пытается затянуть переговоры, поскольку попросту не хочет заканчивать военный конфликт в Донбассе, а Париж и Берлин уже не обращают внимание на подобные выпады Киева, поскольку не хотят принуждать украинскую сторону к выполнению достигнутых ранее договоренностей. Однако если Украина и Запад не могут решить военный конфликт в Донбассе, то это, по словам Мирошника, может сделать Россия.

Напомним, гражданская война на востоке Украины началась в 2014 году после госпереворота в стране. Несогласные с политикой Киева регионы образовали Донецкую и Луганскую народные республики. Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники ТКГ в Минске, которые приняли Минские соглашения.