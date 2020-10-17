Варнава показала видео с трогающим ее за грудь швейцаром

Москва, 17 октября. Звезда комедийных шоу российского ТВ Екатерина Варнава показала ролик, на котором заставила швейцара потрогать свою грудь. Забавное видео опубликовано в Instaram.

Варнава вышла из отеля без браслета и «проходки». Когда она решила вернуться обратно, швейцар ее не пустил. Звезда надеялась, что молодой человек ее узнает и пустит внутрь.

Варнава пожаловалась, что ей не нужны никакие «проходки», чтобы попасть на светское мероприятие. В этот момент швейцар остановил ее рукой, нечаянно прикоснувшись к груди артистки.

«Я в бархате стою, я заледенела вся — он леденеет мгновенно! Еще и сисю потрогал! Господи, какой срам! Еще раз потрогай!» — говорит Варнава на ролике.

Оказалось, что Варнава просто разыграла своих поклонников. Никакого светского мероприятия не было, швейцар оказался комиком Александром Гудковым. Зато красное бархатное платье, макияж и прическа Варнавы были настоящими.

Поклонники осыпали Варнаву и Гудкова комплиментами, они считают, что хорошим комиком нужно родиться.