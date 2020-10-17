Москва, 17 октября. Актриса Наталья Рудова раскритиковала «счастливых мамочек» и «пошлых отцов». Пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Рудова заявила, что устала получать гневные комментарии от подписчиков. Актриса отметила, что имеет право высказывать свое мнение на личной странице.

«Очень часто пишут «отцы» ужасные пошлости и «счастливые мамочки» омерзительные оскорбления. Заходишь к ним, а папочка на руках детишек нянькает, или мамочка с цветочком в руках и лялькой под боком... Спрашивается, что ж вы такие счастливые к нам «ущербным», по вашим словам, лезете... Мир сходит с ума», — заявила Рудова.

Актриса посоветовала подписчикам больше следить за собственной жизнью, внешностью и увлечениями. Рудова уверена, что негативных сообщений было бы меньше, если б люди знали, что за оскорбление понесут наказание.

Ранее Наталья Рудова разместила снимок, на котором она запечатлена в легком платье горчичного цвета с непристойно глубоким вырезом. На фотографии девушка облачилась в летний мини-сарафан на тонких бретельках. В подписи под снимком она на английском языке порассуждала о человеческих чувствах. В комментариях множество фанатов обратили внимание на красоту актрисы, ее фигуру и соблазнительные формы.