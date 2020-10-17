Турция обнаружила в Черном море новые запасы газа

Анкара, 17 октября. Турция обнаружила в Черном море новые месторождения газа объемом 85 миллиардов кубометров, рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter.

Президент посетил буровое судно Fatih, уже прославившееся в августе тем, что его команда нашла в месторождении «Сакарья» в Черном море 320 миллиардов кубометров газа. Это месторождение голубого топлива было признано крупнейшим в истории страны. Теперь суммарный объем запасов превысил 400 миллиардов кубометров.

Эрдоган планирует начать добычу энергоресурсов на обнаруженных месторождениях не позднее 2023 года.

Из-за масштабных находок Анкары последние несколько месяцев в СМИ публикуются новости о том, что Турция снижает потребление российского газа. Эксперты считают, что выводы о постепенном отказе Турции от российского газа преждевременны и неправильны. Анкара перенаправила свой интерес к альтернативным странам из-за низкой цены, которую предлагают конкуренты, и в будущем, возможно, будет делать упор и на собственный газ.