Американский журналист восхитился храбростью советских женщин-снайперов

Москва, 17 октября. Автор американского портала Warfare History Network Фил Циммер в своей статье восхитился храбростью советских женщин-снайперов времен Второй мировой войны, пишет информационный портал «ИноСМИ».

Циммер пишет, что в СССР женщинам-снайперам выдавали снайперскую винтовку Мосина-Нагана с патронами, лопату и походный набор. Так их учили действовать налегке.

«Самым важным было то, что им также выделяли две гранаты — одну для немцев, и одну для себя в качестве последнего средства, чтобы не попасть в плен, не быть изнасилованной, не подвергнуться пыткам и не погибнуть от рук врагов», — говорится в статье.

По словам автора, некоторые предпочитали брать с собой вместо двух гранат трофейный немецкий пистолет. Последняя пуля из его обоймы предназначалась для себя.

В первой части статьи автор рассказал о знаменитой снайперше Розе Шаниной, которая уничтожила 75 немецких офицеров и солдат, включая 12 вражеских снайперов.

«Роза Шанина была миловидна, как котенок, однако она была еще и опасна, как сибирский тигр», — написал Циммер.

Отмечается, что Шанина участвовала в визите доброй воли, и в рамках этого мероприятия встретилась с президентом США Франклином Рузвельтом в Белом доме. 20-летняя девушка была одной из более чем двух тысяч советских снайперов, вселявших ужас в сердца агрессоров.

«Они не вели никаких дневников, которые могли бы оказаться полезными для врага в случае пленения. Однако Роза была верна себе и игнорировала важнейшие директивы относительно дневника», — заметил американский журналист.

Девушка писала, что ее счастье — это «борьба за счастье других».

«Если нужно для общего счастья погибнуть, то я готова к этому», — гласили строчки в ее дневнике.

Она погибла в бою в Восточной Пруссии 27 января 1945 года в возрасте 20 лет, спасая раненого артиллерийского офицера

Также Фил Циммер выделил еще нескольких советских женщин-снайперов — Людмилу Павличенко и Нину Петрову. Согласно официальным данным, Павличенко уничтожила 309 гитлеровцев, а медсестра Петрова сумела благодаря своему упорству стать снайпером в 48 лет и проявить себя на поле боя.