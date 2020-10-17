Харитины — первые холстины: история праздника, что нельзя делать 18 октября

Христиане 18 октября почитают память святой мученицы Харитины Амисийской. В народе об этом дне говорят: «Харитины — первые холстины», «Харитина — вечная ткачиха». Какова история этого дня, что можно и нельзя делать в этот день по преданиям — в материале ФАН.

Харитина Амисийская

Предполагается, что святая Харитина жила в Киликии в IV веке н. э. Императором в этот период был Диоклетиан, при котором началось гонение на христиан (303 год). Харитина на тот момент была в услужении у человека по имени Клавдий. Когда стало известно, что девушка исповедует христианство, ее судили. За то, что Харитина не отказалась от своей веры, ее подвергли пыткам, в результате которых девушка погибла.

Ее память почитают ежегодно 18 октября (5 октября по старому стилю).

Харитина Литовская

В этот день почитают память еще одной святой — Харитины Литовской. Согласно сохранившимся документальным свидетельствам, девушка происходила из рода литовских князей.

Если верить народным преданиям, в девичестве ее сосватали князю Феодору Ярославичу, однако жених скончался накануне свадьбы. После этого девушка приняла постриг в монастыре Петра и Павла на Синичьей горе, взяв имя Харитина. Позже она была возведена в сан игуменьи. Отмечается, что до конца своей жизни Харитина была образцом смирения и чистоты. Важнейшим свидетельством о жизни святой является надпись на ее надгробии в новгородской церкви Петра и Павла на Синичьей горе.

Традиции, приметы и запреты на 18 октября

В народе сохранилось несколько поговорок, приуроченных ко дню памяти святой мученицы Харитины: «Харитина — вечная ткачиха», «Харитины — первые холстины». Ее считали покровительницей прях и ткачих. В этот день женщины садились за ткацкие станки, чтобы выткать первый холст. 18 октября также катали шерсть на валенки.

А вот оставлять дела незавершенными было категорически запрещено. Не поощрялась на Харитинин день и лень.

Если верить приметам, то безветренная погода на Харитину — к холодной зиме. Если 18 октября выпал снег — быть хорошему урожаю ржи. Если же к этому дню с берез до сих пор не опали листья, зима будет суровой.