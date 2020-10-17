Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Названы опасные для здоровья виды яиц, которые хуже яда

118

Названы опасные для здоровья виды яиц, которые хуже яда

Москва, 17 октября. Пользователь WeChat назвал опасные для здоровья виды яиц, которые хуже яда и могут существенно навредить организму.

С особой осторожностью нужно подходить к употреблению сырых яиц. В них не только содержатся бактерии, вызывающие диарею, но также авидин и антитрипсин — они отвечают за усвоение яичного белка. Пользователь Сети настоятельно рекомендовал перед употреблением варить яйца при высокой температуре, чтобы убить бактерии.

Названы опасные для здоровья виды яиц, которые хуже яда

По его словам, ни в коем случае нельзя употреблять в пищу яйцо, желток которого почернел и присох к скорлупе. Яйца также нужно выбросить, если белок смешался с желтком, стал мутным и приобрел неприятный запах.

Опасными делает яйца треснутая скорлупа. Ее защитную пленку легко повредить, если хранить продукт в мокрой или сырой среде. Все это приводит к размножению микроорганизмов внутри оболочки. Определить процесс можно по черным пятнам и заплесневелости.

Названы опасные для здоровья виды яиц, которые хуже яда

Интернет-пользователь рассказал, что в процессе инкубации в яйце может произойти остановка эмбрионального развития зародыша цыпленка. Привести к такому исходу могут влажность, неподходящая температура и заражение сальмонеллой и паразитами. Яйцо становится разносчиком бактерий — кишечной палочки или стафилококка — и может привести к отравлению.

Ранее врач-эпидемиолог Ольга Ненастина предупредила об опасности неправильного мытья рук. По ее словам, сильные моющие средства и горячая вода могут высушить кожу и сделать ее благоприятным местом для развития бактерий.

Источник: WeChat
Новости партнеров