Названы опасные для здоровья виды яиц, которые хуже яда

Москва, 17 октября. Пользователь WeChat назвал опасные для здоровья виды яиц, которые хуже яда и могут существенно навредить организму.

С особой осторожностью нужно подходить к употреблению сырых яиц. В них не только содержатся бактерии, вызывающие диарею, но также авидин и антитрипсин — они отвечают за усвоение яичного белка. Пользователь Сети настоятельно рекомендовал перед употреблением варить яйца при высокой температуре, чтобы убить бактерии.

По его словам, ни в коем случае нельзя употреблять в пищу яйцо, желток которого почернел и присох к скорлупе. Яйца также нужно выбросить, если белок смешался с желтком, стал мутным и приобрел неприятный запах.

Опасными делает яйца треснутая скорлупа. Ее защитную пленку легко повредить, если хранить продукт в мокрой или сырой среде. Все это приводит к размножению микроорганизмов внутри оболочки. Определить процесс можно по черным пятнам и заплесневелости.

Интернет-пользователь рассказал, что в процессе инкубации в яйце может произойти остановка эмбрионального развития зародыша цыпленка. Привести к такому исходу могут влажность, неподходящая температура и заражение сальмонеллой и паразитами. Яйцо становится разносчиком бактерий — кишечной палочки или стафилококка — и может привести к отравлению.

Ранее врач-эпидемиолог Ольга Ненастина предупредила об опасности неправильного мытья рук. По ее словам, сильные моющие средства и горячая вода могут высушить кожу и сделать ее благоприятным местом для развития бактерий.