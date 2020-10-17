В Госдуме ответили на слова Мааса о необходимости продолжения диалога с РФ

Москва, 17 октября. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее выступал и с антироссийскими заявлениями, но иногда ему необходимо доказывать «евроатлантическую солидарность» Германии. Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT.

«Это не первое заявление Мааса, направленное на снятие «изжоги» у российских властей относительно позиции ФРГ. Сама эта «изжога» вызвана тем, что у Мааса были и другие заявления. Германии также приходится делать заявления, чтобы фиксировать, подтверждать и доказывать свою евроатлантическую солидарность», — заявил депутат.

Кроме того, многим немецким компаниям выгодны партнерские отношения с Россией, их позицию правительство тоже учитывает, отметил он. Например, важными аспектами сотрудничества Берлина и Москвы сейчас является реализация «Северного потока — 2» и поставки газа.

«У Германии — серьезных бизнес-структур ФРГ — есть свои национальные интересы», — заключил Новиков.

Ранее Хайко Маас заявил, что «диалог с Россией прекращать нельзя», Германия заинтересована в хороших или «хотя бы в разумных» отношениях с Россией. Министр подчеркнул, что Берлин хочет сохранять добрые взаимоотношения, основанные на четких правилах и взаимном уважении, со всеми соседями, в том числе с Москвой.