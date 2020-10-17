Посольство РФ раскрыло данные об убийце учителя в Париже

Париж, 17 октября. Мужчина, обезглавивший учителя истории на окраине Парижа, не имеет отношения к России. Его семья была принята французской стороной 12 лет назад, с 2008 года он жил в республике, заявил ТАСС глава пресс-службы посольства России во Франции Сергей Паринов.

Паринов подтвердил информацию СМИ о том, что обвиняемый в страшном убийстве преступлении Абдулах Анзоров имеет чеченское происхождение, но с шести лет он живет во Франции.

«В 2008 году его семья просила политического убежища, они проживали на основании долгосрочного вида на жительство, сам Анзоров получил собственный вид на жительство по достижении совершеннолетия в этом году», — уточнил дипломат.

Паринов подчеркнул, что с получением статуса политического беженства человек утрачивает гражданство России. Никаких контактов с посольством у Анзорова не было.

«В данном случае важно не то, где родился человек, а где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию», — заключил он.

Напомним, Анзоров совершил нападение на учителя накануне вечером в коммуне на окраине Парижа. Он обезглавил мужчину. Причиной, по данным СМИ, могли стать карикатуры на пророка Мухаммеда, который педагог демонстрировал на одном из уроков в начале октября.

Полиция ликвидировала преступника. В настоящее время расследование убийства учителя продолжается.