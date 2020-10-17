Москва, 17 октября. Футболист Дмитрий Тарасов выбрал имя для будущего сына в недавно опубликованном сторис в своем Instagram.

В опубликованном ролике полузащитник казанского «Рубина» показательно играет с куклами своих дочек Евы и Миланы. Двоих из них он назвал по имени дочек, а третьей придумал мужское имя.

«Настя, я вообще без намеков, но это Леша. Вот Леха, вот Милана, а вот Ева», — сказал Тарасов.

Пока у футболиста трое дочерей. Третья родилась 5 февраля текущего года. Ранее Костенко рассказывала, что не против третьего ребенка, если это будет мальчик. Девушка пошутила, что в противном случае ей придется снова отправиться в роддом, чтобы наконец родить наследника.

Ранее Анастасия Костенко поделилась с поклонниками кадрами из личного архива, на которых позирует в белом бикини. Девушка посетовала, что супруг, известный футболист Дмитрий Тарасов намекнул ей на лишний вес и необходимость вернуться к физическим упражнениям.

Костенко перебралась в столицу Татарстана вслед за мужем и, по ее собственному признанию, совершенно забросила занятия спортом. Но модель уверена, что на ее фигуре это никак не отразилось. Многие подписчики с мнением футболиста не согласились и отметили пресс и стройные ноги модели.