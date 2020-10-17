Москва, 17 октября. Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина отреагировала на слухи о том, что она якобы ушла из шоу «Ледниковый период» из-за ревности мужа — ведущего программы Алексея Ягудина. Об этом она написала в Instagram.

Одна из поклонниц спросила, почему фигуристка ушла из такого популярного проекта.

«Муж, наверное, ревновал к такому парню-красавцу», — спросила подписчица.

На что Тотьмянина заметила, что «ревнуют к достойным, а не к обертке». Жена Ягудина выступала в паре с непрофессиональным фигуристом — актером Вячеславом Чепурченко.

Ранее фигуристка сообщила, что получила травму на тренировке с Чепурченко. По крайней мере, в съемках ближайшего выпуска шоу она не примет участие.

Вместо Тотьмяниной будет выступать чемпионка Европы по танцам на льду Яна Хохлова. Фигуристка объяснила поклонникам, что выходить на лед с фигуристом-любителем чревато травмами.

Не исключено, что Тотьмянина травмировалась по вине актера. Вероятно, Чепурченко не справился с поддержкой — во время этого элемента мужчина должен удерживать партнершу в воздухе и продолжить движение.

Поддержка требует от фигуриста невероятной силы, координации движений. Она считается одним из самых сложных элементов в парном катании.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Бузова осталась недовольной низкими оценками тренера Татьяны Тарасовой. По ее мнению, непрофессиональным фигуристам должны делать «скидку» из-за их неопытности на льду.