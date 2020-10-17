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Врач дала россиянам советы по выбору хлеба

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Врач дала россиянам советы по выбору хлеба

Москва, 17 октября. Врач-гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова дала россиянам несколько советов по выбору хлеба. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она объяснила, в каком продукте больше всего витаминов.

Дианова порекомендовала отказаться от белого батона и отдать предпочтение цельнозерновому, ржаному и бородинскому хлебу. В нем есть необходимые организму витамины группы B и клетчатка.

«Если мы едим белый батон, кроме пустых углеводов, мы ничего не получаем из-за сахара», — объяснила она.

Врач отметила, что сахар добавляют и в «полезный» хлеб, главное — следить, чтобы он был в составе как можно дальше от начала перечисления ингредиентов. По словам Диановой, лучше не покупать хлеб, который пахнет «слишком сильно кислым, иногда дрожжами».

Врач дала россиянам советы по выбору хлеба

Гастроэнтеролог призналась, что добавки в хлебе — всего лишь «маркетинговая фишка». Сухофрукты и кусочки овощей лишь повышают калорийность продукта.

«Если написано, что хлеб с морковкой, не факт, что там сушеная морковка, она может быть обжаренная в масле», — заключила она.

Врач дала россиянам советы по выбору хлеба

Ранее «Ридус» назвал несколько хитростей, которые помогут продлить жизнь продуктам, чтобы не пришлось с сожалением отправлять их в мусорное ведро. Например, бананы лучше хранить без упаковки и при комнатной температуре, а молоко не на дверце холодильника, а на нижней полке или в зоне свежести.

Источник: Радиостанция «Говорит Москва»
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