Врач дала россиянам советы по выбору хлеба

Москва, 17 октября. Врач-гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова дала россиянам несколько советов по выбору хлеба. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она объяснила, в каком продукте больше всего витаминов.

Дианова порекомендовала отказаться от белого батона и отдать предпочтение цельнозерновому, ржаному и бородинскому хлебу. В нем есть необходимые организму витамины группы B и клетчатка.

«Если мы едим белый батон, кроме пустых углеводов, мы ничего не получаем из-за сахара», — объяснила она.

Врач отметила, что сахар добавляют и в «полезный» хлеб, главное — следить, чтобы он был в составе как можно дальше от начала перечисления ингредиентов. По словам Диановой, лучше не покупать хлеб, который пахнет «слишком сильно кислым, иногда дрожжами».

Гастроэнтеролог призналась, что добавки в хлебе — всего лишь «маркетинговая фишка». Сухофрукты и кусочки овощей лишь повышают калорийность продукта.

«Если написано, что хлеб с морковкой, не факт, что там сушеная морковка, она может быть обжаренная в масле», — заключила она.

Ранее «Ридус» назвал несколько хитростей, которые помогут продлить жизнь продуктам, чтобы не пришлось с сожалением отправлять их в мусорное ведро. Например, бананы лучше хранить без упаковки и при комнатной температуре, а молоко не на дверце холодильника, а на нижней полке или в зоне свежести.