Ученые назвали фактор, который повышает риск смерти от COVID-19 в шесть раз

Москва, 17 октября. Ученые из Ливерпульского университета пришли к выводу, что последовательное заболевание сначала гриппом, а затем коронавирусом в шесть раз увеличивает риск летального исхода. Соответствующее исследование опубликовано на bioRxiv.

По мнению специалистов, вторая волна COVID-19 вместе с сезонной заболеваемостью гриппом является глобальной проблемой для здравоохранения.

Ученые провели эксперимент на мышах. Одну группу они заразили только коронавирусом, а вторую — сначала гриппом, а затем COVID-19.

«Вторая группа имела более быструю потерю веса, сильное повреждение легких. Последовательная инфекция также усугубила внелегочные проявления, связанные с SARS-CoV-2», — отмечено в исследовании.

Авторы исследования подчеркнули, что даже в том случае, когда грызунам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них все равно наблюдалась очень сильная воспалительная реакция.

«Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей», — пояснил один из авторов исследования.

В результате выяснилось, что среди мышей второй группы смертность от заболевания была в шесть раз выше, чем в первой группе. Это произошло из-за одновременной циркуляции в организме нескольких патогенов, что привело к их конкуренции, усилившей негативное влияние.

Ранее вирусолог объяснил, откуда могут прийти агрессивные мутации COVID-19. По его словам, более агрессивные мутации коронавируса могут прийти от животных.

Напомним, по данным на 17 октября, в России зарегистрировали более 14 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.