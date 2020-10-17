Эксперт объяснил опасность военного сотрудничества Украины и Турции

Военный эксперт Юрий Кнутов, проанализировав переговоры президентов Турции и Украины, выразил опасения, что Анкара может в ближайшее время перебросить сирийских наемников в Донбасс.

В пятницу, 16 октября, турецкий и украинский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели переговоры о расширении двусторонних связей между странами. Эрдоган поднял вопрос о принадлежности Крыма, напомнив о позиции Анкары. Главы государств договорились о развитии взаимного сотрудничества, сделав акцент на военной сфере.

Опасные последствия переговоров Эрдогана и Зеленского

Военный историк Юрий Кнутов подчеркнул, что относиться с безразличием к такого рода переговорам нельзя, поскольку они наглядно показывают, что поскольку одно только военное сотрудничество представляет опасность для мирных жителей Донбасса.

«На мой взгляд, относиться к таким переговорам спокойно и без внимания не следует. Тем более, что Турция преследует свои корыстные интересы, особенно в отношении Крыма, да и Украины, в частности, Черноземья, чтобы установить свой контроль на Черном море. Можно хотя бы вспомнить демонстрационные заявления Эрдогана о Крыме», — отметил он.

Турецкое оружие на Украине

Кроме того, уже сейчас ВС Украины получают турецкое оружие. Анкара поставляет в Киев беспилотники Bayraktar TB2, которые широко используются в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Страны также ранее провели совместные учения.

«Конечно, беспилотники — достаточно опасное средство, учитывая, что у ДНР и ЛНР практически нет средств защиты от них. Здесь есть один момент, который мы не учитываем — стоимость такого БПЛА. По оценкам западных специалистов, она составляет порядка 5 млн долларов за единицу. Если Турция выделит кредит на приобретение таких БПЛА или создание совместного производства, это очень опасно для мирного населения и грозит эскалацией конфликта», — добавил специалист.

По мнению эксперта, переброска сирийских наемников в Донбасс вполне вероятна, учитывая, как Турция активно их использует при вмешательстве в конфликты в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе.

«Украина может пойти по этому военному пути, что грозит большим количеством человеческих жертв. Почему наемники появились в Нагорном Карабахе? ВС Азербайджана за две недели боев понесли большие потери. Наиболее «патриотичная молодежь», назовем ее так, которая выступила за освобождение азербайджанских земель, ринувшаяся в бой, она либо ранена, либо погибла. Больше пушечного мяса просто нет. Возникает вопрос: где их взять? Берут в сирийском Идлибе, Турция в этом плане поднаторела за время сирийского конфликта. Так что такие боевики вполне могут появиться на Донбассе, их жестокость и религиозный фанатизм мы знаем», — пояснил собеседник ФАН.

Турция и Крым

Турция продолжает разыгрывать национальную карту, поддерживая контакты с «Меджлисом крымско-татарского народа» (запрещен в РФ). Анкара систематически продвигает идею о принадлежности Крыма, не признавая его частью России.

В завершение Юрий Кнутов констатировал, что действиями Турции руководствует идея о создании тюркской империи. Эрдоган хочет превратить свою страну в ведущую мировую державу.