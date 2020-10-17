Штайнмайер ушел на карантин из-за заразившегося COVID-19 охранника

Берлин, 17 октября. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на карантин после известия о заражении COVID-19 его личного охранника, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы германского государства.

В ведомстве сообщили, что инфицированный является «контактным лицом первой степени», так как состоит в команде Федерального ведомства по уголовным делам, которая лично отвечает за охрану президента. Лидер ФРГ уже сдал тест на коронавирус, но результат пока неизвестен, уточнили в канцелярии.

Одним из запланированных на ближайшее время мероприятий с участием президента было вручение в воскресенье традиционной Премии Мира немецких книготорговцев на международной Франкфуртской книжной ярмарке.

За последние сутки в Германии число зараженных коронавирусом граждан выросло на 7 830, что является рекордным показателем за всю пандемию. Всего в ФРГ по состоянию на утро 17 октября заразились 356 387 человек.

В России по данным оперативного штаба за минувшие сутки выявили 10 888 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждены 1 225 889 случаев заболевания COVID-19.