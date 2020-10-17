Вассерман объяснил, почему США не смогут хозяйничать в Киргизии

Москва, 17 октября. США не смогут хозяйничать в Киргизии, все их попытки использовать акции протеста в своих интересах обречены на провал из-за влияния Китая в регионе. Об этом заявил в интервью изданию «Украина.ру» политический эксперт, интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

В Киргизии в начале октября вспыхнули массовые акции протеста. Оппозиция не согласилась с результатами парламентских выборов и вступила в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов. В результате беспорядков пострадали около тысячи человек.

Комментируя ситуацию в Киргизии, Вассерман объяснил, почему США не смогут хозяйничать в стране. Он обратил внимание, что этот регион является частью одного из транзитных маршрутов из Китая. Пекин не позволит Вашингтону перекрыть свой грузовой поток и сделает все возможное, чтобы американцы не смогли «приватизировать элиты» и взять Бишкек под свой контроль, указал эксперт.

«Ту же американскую авиационную базу в Киргизии закрыли не по просьбе РФ. Ее закрыли, когда мы надеялись пригодиться американцам не только в качестве блюда на обеденном столе. Скорее всего, ее закрыли по настоянию Китая», — резюмировал Вассерман.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение покинуть свой пост. Он призвал жителей республики не поддаваться на провокации, а также заявил, что не держится за власть.