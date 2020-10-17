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Разрушенный после обстрелов Азербайджана Степанакерт сняли на видео

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Разрушенный после обстрелов Азербайджана Степанакерт сняли на видеоЕреван, 17 октября. Минобороны Армении опубликовало видео, на котором можно видеть последствия обстрела азербайджанскими войсками столицы Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.

Запись была сделана в разрушенных жилых домах и на улицах города. Масштаб разрушений поражает. В кадре видны обломки стен и кровель зданий, побитые машины и детские коляски.

Как сообщалось ранее, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. С полудня 10 октября в регионе должно было наступить перемирие, однако вскоре стороны обвинили друг друга в продолжении боевых действий.

Разрушенный после обстрелов Азербайджана Степанакерт сняли на видео

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