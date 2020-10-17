«Зенит» на своем поле обыграл «Сочи» со счетом 3:1

Санкт-Петербург, 17 октября. Петербургский «Зенит» разгромил дома «Сочи» в одиннадцатом туре Российской Премьер-лиги. Сине-бело-голубые победили со счетом 3:1.

У «Зенита» отличились Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Дуглас Сантос, у гостей забил Кирилл Заика. Лучшим игроком матча признан Александр Ерохин. Полузащитник провел на поле 66 минут.

Примечательно, что основные игроки сине-бело-голубых Артем Дзюба и Магомед Оздоев остались в запасе. Главный тренер хозяев Сергей Семак объяснил это тем, что игроки провели свой последний матч три дня назад — им необходимо отдохнуть.

«Зенит» занимает первое место в РПЛ (26 очков в 11 матчах), за ним следует московский «Спартак» (21 очко в 10 играх), тройку замыкает столичный ЦСКА (19 очков в 10 играх).

Ранее были объявлены итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» сыграет в группе F с немецкой «Боруссией», итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».