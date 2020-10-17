Вирусолог объяснил, откуда могут прийти агрессивные мутации COVID-19

Москва, 17 октября. Более агрессивные мутации COVID-19 могут прийти от животных, поскольку в их организме вирус имеет больше возможностей для мутации. Об этом рассказал доктор биологических наук и профессор кафедры «Вирусология» МГУ Алексей Аграновский, пишет Ura.ru.

«Если откуда-то и ждать новых вариантов агрессивного вируса, то скорее из животных резервуаров. В человеческой популяции это вряд ли произойдет», — отметил Аграновский.

По словам врача, так появился SARS-CoV-2, который мутировал в организме животных и стал способен заражать людей. По мнению вирусолога, скорее всего коронавирусу не хватит количества зараженных, чтобы развиться в более агрессивную форму, поскольку вирусу для агрессивной мутации необходимо много носителей.

«Тем более, скоро ему может помешать вакцина, готовящаяся для противодействия COVID-19», — подчеркнул Аграновский.

Поскольку коронавирус меняется медленнее,чем вирус гриппа, например, то нежелательная для людей мутация крайне маловероятна.

«Я надеюсь на новые вакцины, отечественные и зарубежные», — добавил Аграновский.

Врач заключил, что на данный момент главное — сбить эпидемию, а заявлять о победе над коронавирусом можно будет только тогда, когда прирост заболевших станет менее 1000 человек в сутки.

Ранее эксперты рассказали, когда коронавирус исчезнет полностью. Вирусологи и иммунологи уверены, что это не последний всплеск заболевания COVID-19.