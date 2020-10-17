Москва, 17 октября. Экстрасенс Арина Ласка рассказала, как узнать о родовом проклятье. По словам медиума, если вас преследуют неудачи в отношениях, делах и часто подводит здоровье, возможно, вмешались темные силы. Об этом передает «Пятый канал».

У тех, на ком висит проклятье, могут быть счастливые романтические отношения и даже брак. Но идиллия продлится недолго. Рано или поздно настанет момент, когда у любви появятся препятствия. Носители проклятья не смогут справиться с агрессивным полем, которое нависло над их семьей. Не исключено, что этот же сценарий будет продолжаться в последующих отношениях.

Для человека важна его карьера, самореализация, отношения с миром. Ласка поясняет, что «зачарованный» человек будет страдать от низкой самооценки и чувства неудовлетворенности. Даже хороший карьерный рост, новый пост не смогут его избавить от чувства нереализованности.

«Эти энергии искажающие, негативные — депрессия, апатия, нежелание, опустошение, отсутствие сил», — добавила экстрасенс.

Негативная программа работает даже в восьмом-девятом поколении. Иногда жизнь налаживается, кажется, что все хорошо. Но потом снова упадок сил, недовольство собой. По словам медиума, только экстрасенс может помочь в этой ситуации.

Родовое проклятье также влияет на здоровье и продолжительность жизни человека. В некоторых семьях мужчины умирают молодыми, либо супруги становятся вдовцами или вдовами. Сглаз «находит» слабые места в организме человека и «добивает» его. Как будто «жертву» покидает жизненная энергия, темные силы «высасывают» из нее все силы.

Если вы думаете, что на вас кто-то навел порчу или присутствует родовое проклятье, лучше обратиться к специалисту. Ласка считает, что нельзя другим позволить разрушить вашу жизнь.