Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили вакцину «Спутник V»

Москва, 17 октября. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили перспективы использования в Саудовской Аравии российской вакцины от коронавируса «Спутник-V». Помимо этого, был затронут и вопрос об обстановке в нефтяной сфере. Путин и Аль Сауд подтвердили готовность к дальнейшей тесной координации действий в рамках ОПЕК+.

Предыдущие телефонные переговоры лидеров двух стран состоялись 13 октября по инициативе Эр-Рияда. Тогда стороны обсудили ситуацию на мировых рынках энергоносителей и подчеркнули важность продолжения совместной работы, в том числе в формате ОПЕК+.

Напомним, неудачные переговоры по продлению сделки ОПЕК+ прошли в начале марта, после этого саудиты нарастили объемы добычи нефти и снизили цены на черное золото. Это обернулось обвалом стоимости нефти на мировом рынке. Повторные переговоры прошли в апреле. В итоге стороны смогли согласовать условия сокращения нефтедобычи.