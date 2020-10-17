Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия
  /  Обновлено: 

ВСУ открыли огонь из гранатомета по селу на юге ДНР

47

ВСУ открыли огонь из гранатомета по селу на юге ДНР

Донецк, 17 октября. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) по направлению села Ленинское, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Известно, что огонь был открыт в 14.15 по Москве. Украинские военные выпустили два боеприпаса из подствольного гранатомета.

Ранее был зафиксирован огонь со стороны подразделений ВФУ по направлению сел Яковлевка под Ясиноватой и Минеральное вблизи Донецка. Также у разграничительной линии под Донецком был обнаружен беспилотник киевской армии.

Ночью 15 октября украинские силовики обстреляли город Ясиноватая в Донбассе. Местные жители рассказали, что огонь велся из минометов.

Напомним, гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. По последним данным, жертвами вооруженного конфликта стали более 13 тысяч человек.

Новости партнеров