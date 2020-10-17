Актер Паль рассказал, почему полюбил порно

Москва, 17 октября. Актер Александр Паль рассказал, что после съемок фильма «Глубже!» полюбил порнографию. Подробностями о картине режиссера Михаила Сегала он поделился в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Фильм «Глубже!» выйдет в прокат 22 октября. Паль играет в нем молодого режиссера, который по воле случая попадает в порноиндустрию. По сюжету картины его персонаж пытается привнести в привычный съемочный процесс долю высокого искусства.

«Это путь самурая в порноиндустрии, который рассматривает порно как предмет искусства. Наш фильм лечит коронавирус», — пошутил Паль.

Актер в интервью Ивану Урганту рассказал, что его герой — собирательный образ из нескольких реальных режиссеров. Паль признался, что сам в ходе съемок перенял некоторые черты у режиссера фильма Сегала.

Паль добавил, что во время подготовки к съемкам запретил себе посещать сайты для взрослых, что далось ему тяжело.

«К сожалению, иногда захаживаю. [Смотрю], что произошло в порноиндустрии в последние годы», — добавил он.

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