Фадеев ответил на слова Крутого о конфликте с Агаларовым

Москва, 17 октября. Продюсер Максим Фадеев отреагировал на слова коллеги Игоря Крутого, который рассказал свою версию конфликта с Фадеевым и Эмином Агаларовым. Он опубликован видео со своим ответом в Instagram.

Фадеев, Крутой и Агаларов несколько лет назад хотели создать совместный проект — музыкальную премию. Игорь Крутой договорился с телеканалом «Россия 1».

Церемонию должны были подготовить в очень короткий срок. Поэтому продюсеры не смогли договориться друг с другом. По словам Фадеева, для него был важен вопрос, какой будет принцип голосования за исполнителей.

«Тогда я сказал, что не буду марать свою репутацию и участвовать в этом проекте», — объяснил продюсер.

Он добавил, что из проекта ушли и другие организаторы. Фадеева поддержали его поклонники.

«Максим Александрович, Вы честный человек, Вы очень, очень, суперский, дай Бог Вам и Вашим близким здоровья!» — заявил подписчик. «Что то вы в последние время со всеми конфликтуете. Зачем вам это надо? Живите в мире. И отпустите», — посетовал другой подписчик. «Максим, спасибо, что открыли глаза! Отписываюсь от Игоря Яковлевича Крутого», — пообещал пользователь.

Ранее сообщалось, что Эмин Агаларов попросил у Игоря Крутого публичных извинений за «клевету» об его участии в создании музыкальной премии. Он заявил, что продюсер «все перевернул». Сам Крутой в разговоре с журналистами отказался обсуждать конфликт с Агаларовым.