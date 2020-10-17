Экс-телохранитель Седоковой раскрыл секреты певицы

Москва, 17 октября. Бывший телохранитель популярной группы «Виа Гра» Сергей раскрыл секреты певицы Анны Седоковой, а также рассказал об «охоте» знаменитости на «богатых дядечек». Интервью с ним вышло на YouTube-канале «Грошi».

Сергей долгое время был охранником звездного состава коллектива. Он рассказал о характерах и поведении почти всех участниц группы, но особенно выделил именно Седокову. По словам Сергея, девушка больше всех любила знакомиться с состоятельными мужчинами и вела себя как «охотница».

«Она, конечно, хорошо поет, двигается, да и вообще девушка красивая. Но у меня складывалось такое впечатление, что она постоянно использовала группу в своих интересах», — поделился экс-охранник.

Мужчина добавил, что Седокова постоянно пыталась познакомиться с «богатыми дядечками». Ему вспомнился забавный случай по пути на важное мероприятие, когда Седокова отправилась в другую часть самолета знакомиться с организаторами.

«Аня, не стесняясь, пошла общаться с организаторами. Мы все переглянулись», — добавил Сергей.

Он подчеркнул, что Седокову даже пытались перевоспитать, поскольку продюсер Константин Меладзе настаивал на том, чтобы его подопечные оставались недоступными для мужчин. Но все оказалось тщетным. Пострадали сами «воспитатели», в том числе и Сергей.

«Она всегда на меня обижалась, потому что я ей мешал знакомиться с ее женихами. И она сделала все, чтобы меня уволили. Я не знаю, как она повлияла на Костю. Но он меня уволил», — поделился экс-охранник.

Сергей добавил, что, по сравнению с другими экс-участницами «Виа Гры», Седокова вела себя развязнее всех. Мужчина вспомнил, как ту же Надежду Мейхер-Грановскую никогда не интересовал флирт с мужчинами. Девушка постоянно брала книги на гастроли и читала все свободное время. А Алена Винницкая держала марку даже не смотря на большой интерес со стороны серьезных мужчин.

«Отличия разительные!» — подытожил Сергей.

Напомним, в начале сентября Седокова вышла замуж за 27-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимму. После этого появились первые снимки, сделанные во время «горячей» свадебной фотосессии с новым мужем.