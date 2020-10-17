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Экс-телохранитель Седоковой раскрыл секреты певицы

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"Седокова всегда клеилась к богатым дядечкам" телохранитель разоблачил развратную звезду

Москва, 17 октября. Бывший телохранитель популярной группы «Виа Гра» Сергей раскрыл секреты певицы Анны Седоковой, а также рассказал об «охоте» знаменитости на «богатых дядечек». Интервью с ним вышло на YouTube-канале «Грошi».

Сергей долгое время был охранником звездного состава коллектива. Он рассказал о характерах и поведении почти всех участниц группы, но особенно выделил именно Седокову. По словам Сергея, девушка больше всех любила знакомиться с состоятельными мужчинами и вела себя как «охотница». 

«Она, конечно, хорошо поет, двигается, да и вообще девушка красивая. Но у меня складывалось такое впечатление, что она постоянно использовала группу в своих интересах», — поделился экс-охранник. 

Мужчина добавил, что Седокова постоянно пыталась познакомиться с «богатыми дядечками». Ему вспомнился забавный случай по пути на важное мероприятие, когда Седокова отправилась в другую часть самолета знакомиться с организаторами.

«Аня, не стесняясь, пошла общаться с организаторами. Мы все переглянулись», — добавил Сергей. 

Бывший телохранитель Седоковой рассказал о развязном поведении звезды

Он подчеркнул, что Седокову даже пытались перевоспитать, поскольку продюсер Константин Меладзе настаивал на том, чтобы его подопечные оставались недоступными для мужчин. Но все оказалось тщетным. Пострадали сами «воспитатели», в том числе и Сергей.

«Она всегда на меня обижалась, потому что я ей мешал знакомиться с ее женихами. И она сделала все, чтобы меня уволили. Я не знаю, как она повлияла на Костю. Но он меня уволил», — поделился экс-охранник. 

Сергей добавил, что, по сравнению с другими экс-участницами «Виа Гры», Седокова вела себя развязнее всех. Мужчина вспомнил, как ту же Надежду Мейхер-Грановскую никогда не интересовал флирт с мужчинами. Девушка постоянно брала книги на гастроли и читала все свободное время. А Алена Винницкая держала марку даже не смотря на большой интерес со стороны серьезных мужчин. 

«Отличия разительные!» — подытожил Сергей. 

Напомним, в начале сентября Седокова вышла замуж за 27-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимму. После этого появились первые снимки, сделанные во время «горячей» свадебной фотосессии с новым мужем.

Источник: YouTube-канал «Грошi»
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