Климатолог предрекла Украине потерю территорий

Киев, 17 октября. Украина может потерять часть территорий из-за глобального потепления, они просто уйдут под воду. Такой сценарий предрекла стране климатолог Вера Балабух, отвечая на вопросы читателей портала «Главред».

Эксперта попросили высказать свое мнение по ряду прогнозов. Например, некоторые ученые считают, что из-за повышения уровня мирового океана часть суши будет затоплена. Они говорят о Филиппинах, Британских островах и Крыме.

Балабух заверила, что российскому полуострову такой исход не грозит, однако опасность существует для Украины.

«На Украине могут быть подтоплены определенные части побережья Азовского и Черного морей. Так, например, районы Измаила и Вилкова в Одесской области мы можем потерять вообще», — указала специалист.

По ее словам, средние температуры в арктических широтах постепенно повышаются, что ускоряет процесс таяния ледников и поднимает уровень мирового океана. За период с 1901 по 2010 год он вырос на 19 сантиметров. И такие изменения, уверена Балабух, будут продолжаться в дальнейшем.

Климатолог обратила внимание и на другую угрозу — эрозию побережья. Ее может вызвать подтопление прибрежных территорий.

Ранее политический эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил мнение, что Украина может потерять ряд важных городов. Одесса, Харьков и Николаев, по его словам, устали от бездействия Киева и хотят воссоединиться с Россией вслед за Крымом, который после народного референдума 2014 года стал процветать.