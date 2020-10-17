В Минздраве Украины предупредили, что жесткий локдаун убьет экономику страны

Киев, 17 октября. Возможный коллапс системы здравоохранения на Украине приведет к новому жесткому локдауну, который может убить экономику страны, предупредил главный государственный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет издание «Главред».

«Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна – это уже исключительно такой резервный момент, если нельзя будет ничего другого сделать», — пояснил он.

По его словам «красной линией» является ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в 10 тыс. человек. В этом случае коек для пациентов будет не хватать.

«Чтобы это предотвратить, мы просим всех соблюдать все противоэпидемиологические нормы и правила»,— добавил Ляшко.

Ранее врач-инфекционист Владимир Курпита заявил, что повторный жесткий карантин могут ввести на Украине в ноябре из-за резкого роста новых случаев COVID-19. С такой точкой зрения согласился эксперт по вопросам образования Виктор Громовой. По его мнению, медицина на Украине оказалась не подготовленной к пандемии, а деньги из «коронавирусного фонда», которые могли пойти на медицину и образование, «зарыли в дороги».

«После выборов (25 октября) придется делать локдаун. Насколько он затянется – неизвестно, но точно до того момента, пока эта волна заболеваемости не будет сбита», — подчеркнул он.

Громовой посетовал, что власти страны ничего не сделали, чтобы обеспечить нормальный учебный процесс в стране во время распространения коронавируса, а вместо этого просто понадеялись на авось. Безответственно ведут себя и многие украинцы, игнорируя средства защиты при поездках в транспорте или посещении магазинов и других общественных мест.