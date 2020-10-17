Ученый усомнился в устойчивости людей с первой группой крови к COVID-19

Устойчивость носителей первой группы к коронавирусной инфекции, обнаруженная зарубежными исследователями, вряд ли имеет какое-то практическое значение. Об этом в комментарии ФАН заявил российский эпидемиолог Вадим Покровский. Ученый объяснил связь группы крови с устойчивостью к инфекциям.

Что известно о связи между группой крови и устойчивостью к COVID-19

Ранее были опубликованы сразу два исследования, по результатам которых выяснилось, что люди с первой группой крови наименее подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Датские специалисты сопоставили данные более 473 тысяч человек и выяснили, что меньше всего коронавирус был обнаружен среди людей с первой группой крови (АВ0). Второе исследование проводили в Канаде среди 95 пациентов с тяжелой формой COVID-19: его результаты говорят, что наличие второй (А) или четвертой (АВ) групп крови повышает вероятность осложнений болезни, требующих интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Весной 2020 года известный российский ученый-вирусолог Феликс Ершов в комментарии ФАН допустил, что люди со второй группой крови во время пандемии COVID-19 могут быть в зоне риска из-за особенностей системы интерферона.

Покровский: Все это требует дальнейшего изучения

Советский и российский ученый-эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский рассказал, что исследователи уже давно говорят о взаимосвязи между группами крови и устойчивостью к инфекциям.

«Об этом давно говорят. Наверно, с того момента, как открыли группы крови. По всей видимости, связь между ними и возможностью развития той или иной формы заболевания при заражении каким-то вирусом существует. В данном случае обнаружена статистическая связь, хотя пока недостаточно ясно, могут ли в принципе заразиться и передавать вирус люди с первой группой крови или у них только меньше тяжелых форм заболевания. Все это требует дальнейшего изучения, но, думаю, существенного практического значения это открытие не имеет», — сказал Вадим Покровский в комментарии ФАН.

Эпидемиолог Вадим Покровский отметил, что выявленная зарубежными коллегами статистическая взаимосвязь между группой крови и устойчивостью к инфекциям вряд ли найдет применение на практике.

«Есть много работ, которые обнаруживают статистическую связь между разными группами крови и разными заболеваниями. Но как это применить на практике? Это очень трудно. Например, нельзя давать рекомендации людям с какой-то группой крови вести себя особенно осторожно: с первой группой — не носить маски, а тем, у кого вторая — носить», — резюмировал Вадим Покровский.

Ранее российский вирусолог Анатолий Альтштейн назвал два подхода к созданию препарата для лечения больных COVID-19. По его словам, можно либо разработать совершенно новый препарат, либо исследовать эффективность уже существующих медикаментов в терапии новой болезни.

Напомним, летом исследователи из Испании и Бразилии заявили, что резкий рост числа заражений коронавирусом характерен для государств, где большое количество жителей имеют отрицательный резус-фактор (Rh-). Позднее их выводы раскритиковал российский ученый, доктор биологических наук Николай Никитин.