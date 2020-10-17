Немецкие аналитики спрогнозировали рекордный скачок цен на золото

Берлин, 17 октября. Цены на золото способны взлететь на новую психологическую отметку в ближайшие несколько недель. К такому выводу пришли аналитики одного из крупнейших немецких банков Commerzbank, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на канадское издание Kitco.

Экономические эксперты уверены, что цена на золото, находящаяся на уровне в 1,9 тысячи долларов за унцию, продержится недолго, поскольку уже через некоторое время мир ожидает новый золотой рывок. Аналитики напомнили, что золото до сих пор находится в сильной зависимости от американского доллара. Однако совсем скоро ситуация может измениться, а доллар США не сможет больше давить на драгметалл, что, в свою очередь, сильно отразится на стоимости золота.

«Мы считаем, что следующие несколько недель принесут возобновление роста цен на золото, и затем будет наблюдаться их длительный подъем», — уверен аналитик Commerzbank Дэниел Бриземанн.

Кроме того, на стоимость золота также влияет и пандемия коронавирусной инфекции. В мире началась новая волна заболевания, что может привести к вводу странами новых ограничительных мер. Подобная ситуация способна повлиять на спрос драгоценного металла, что приведет к его удорожанию. В Commerzbank уверены, что совсем скоро золото может закрепиться на отметке в две тысячи долларов за унцию.

Дополнительным фактором, который может отразиться на золоте, являются президентские выборы в США. По мнению экспертов, приход к власти демократа Джо Байдена может сильно ударить по курсу доллара, что тоже поспособствует росту стоимости драгоценного металла.

«Появились предположения, что Джо Байден и демократы могут запустить пакет стимулирующих мер стоимостью пять триллионов долларов, если Байден станет следующим президентом США, а демократы получат большинство в Сенате. Это привело бы к еще одному резкому увеличению государственного долга», — заявил Дэниел Бриземанн.

На фоне мирового экономического кризиса, связанного с пандемией, многие страны приняли решение наращивать золотой запас, чтобы качественно укрепить свою финансовую безопасность. Россия до недавнего времени являлась одним из основных инвесторов в этот драгоценный металл, реализуя тактику по избавлению экономики от доллара. Сейчас же РФ является обладателем одного из самых крупных запасов золота в мире.

Ранее аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs обратили внимание на скорое обрушение курса американского доллара. Подобная ситуация может сложиться из-за возникновения так называемой «голубой волны».