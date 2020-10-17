США в ходе контактов с Россией подтвердили планы разместить ракеты в АТР

Москва, 17 октября. Вашингтон в ходе последних контактов с Москвой подтвердил планы разместить ракеты средней и меньшей дальности на территории стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом рассказал в программе «Большая игра» на Первом канале посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат обратил внимание, что США своими действиями угрожают национальной безопасности России.

«Дело в том, что если американские ракеты будут размещены в АТР, а мне вчера еще раз подтвердили то, что такие ракеты будут размещены, то дальность этих ракет достигает Российской Федерации и задевает объекты стратегического ядерного сдерживания», — сказал он.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений «хотя бы на год» без дополнительных условий, чтобы провести содержательные переговоры с американской стороной.

Белый дом ответил отказом на предложение российского лидера. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что инициатива якобы «обречена на провал» без учета временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.

Срок действия договора истечет в феврале 2021 года. Как отметил Антонов, Вашингтон отверг предложение Москвы без какого-либо серьезного анализа. По его словам, США пытаются перевернуть ситуацию с ног на голову и выставить Россию «разрушителем» договора.