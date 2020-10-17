Собчак с новой прической сравнила себя с лошадью

Москва, 17 октября. Журналистка Ксения Собчак сравнила себя с лошадью, высмеяв свою прическу на фото. Снимок она опубликовала у себя в Instagram.

Собчак разместила фотографию, где ее волосы были уложены в прическу со стоячей челкой.

«В моем тинейджерстве такая прическа, со стоячей дыбом челкой, называлась «лошадь хочет какать». А у вас какте желания в этот осенний пригожий день?» — написала блогер (орфография и пунктуация автора сохранены).

Подписчики одобрили фотографию и поддержали самоиронию телеведущей.

«Самоирония 80-ого уровня!» — написала поклонница.

«У нас называлась «Карлсон», — сообщила подписчица.

«Ксения, обожаю вашу самоиронию», — написал фанат.

«Вот бы многим научиться так смеяться и шутковать над собой...» — написала фанатка.

«Неважно с какой прической освещать важные для страны и людей темы!» — заявила подписчица.

Ранее Ксения Собчак показала видео «жаркого» танца на дискотеке. Собчак предупредила москвичей о том, что столичные власти вводят процедуру регистрации при входе в ночной клуб. Это необходимо, чтобы отслеживать контактных граждан, если кто-то в заведении заболеет коронавирусом. Она порадовалась, что у нее тоже есть возможность отдохнуть и хорошо потанцевать. Поклонники оценили ее образ и способность хорошо двигаться на танцполе.