Собчак с новой прической сравнила себя с лошадью

В моем тинейджерстве такая прическа, со стоячей дыбом челкой ,называлась «лошадь хочет какать» . А у вас какте желания в этот осенний пригожий день?

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Oct 17, 2020 at 12:51am PDT