Наряд Зеленской на встрече с супругой Эрдогана бурно обсуждают в Сети

Стамбул, 17 октября. Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена на встрече с первой леди Турции Эмине Эрдоган спровоцировала обсуждения своего наряда. Фотоотчет со встречи появился в Instagram жены украинского лидера.

Зеленская вместе с Эмине Эрдоган приняла участие в торжественном запуске аудиогида на украинском в самом большом дворце Турции — Долмабахче.

«Сразу три украиноязычных аудиогида! Отныне по-украински говорят в самом большом дворце Турции — Долмабахче. Спасибо первой леди Турции госпоже Эмине Эрдоган за поддержку, <…> спасибо всем, кто прилагал усилия и работал над воплощением проекта. А мы движемся дальше и будем продолжать совместно работать над тем, чтобы в мире стало больше украинских аудиогидов», — написала в Instagram Зеленская.

Для встречи во дворце она выбрала платье-футляр темно-синего цвета с асимметричным вырезом на груди и спине. Несмотря на то, что образ супруги президента получился достаточно сдержанным и лаконичным, пользователи Сети устроили дискуссию.

Некоторые подписчики возмутились тем, что Зеленская находится в турецком храме с непокрытой головой.

«Уважаемая, а ты чего не закуталась? Ты что, вообще не уважаешь старших людей?» — писали пользователи Сети под снимками.

Стиль супруги украинского президента не раз вызывал одобрительные отзывы. Ранее представители СМИ изучили стиль Елены Зеленской и посоветовали женщинам брать с нее пример. Журналисты отметили, что жена Зеленского предпочитает классический стиль, при этом следит за трендами. Свой образ супруга Владимира Зеленского часто дополняет аксессуарами.