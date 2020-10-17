Миллионы украинцев окажутся в «долговой яме» из-за повышения тарифов ЖКХ

Правительство Украины санкционировало отказ официального Киева от государственного контроля над ценами на жилищно-коммунальные услуги. По некоторым данным, уже с 1 ноября так называемый «тарифный вопрос ЖКХ» будет отдан в ведение местных органов самоуправления. Как утверждают эксперты, из-за повышения тарифов миллионы украинцев окажутся в «долговой яме». На фоне общего экономического коллапса и безработицы на всей территории от Ужгорода до Мариуполя это может привести к новому социальному взрыву. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

В ходе очередного правительственного заседания премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о намерении своего кабинета наделить региональные администрации правом самостоятельного формирования тарифов на коммунальные услуги.

«В этом есть необходимость, мы следуем здравому смыслу», — отметил он.

И добавил, что в обозримом будущем вопросами платежных документов ЖКХ для украинцев будут заниматься «европейские профессионалы».

«Центральная власть идет на такой шаг в рамках выполнения требований Международного валютного фонда, — подчеркнул Денис Анатольевич. — Теперь мы сможем рассчитывать на дополнительные преференции со стороны МВФ».

На вопрос, действительно ли указанный фонд в свою очередь выполнит данные обещания, в Киеве не ответили.

Не ответили и в самом руководстве МВФ. Ранее предполагалось, что после проведения Украиной кардинальных реформ в коммунальной сфере Вашингтон выделит украинским реципиентам около миллиарда долларов кредитных средств. В случае так называемой «позитивной динамики сотрудничества» в деле подобного реформирования Евросоюз пообещал тому же Киеву еще 600 миллионов евро.

«Все эти деньги Украина сможет получить лишь после того, как ценообразование в контексте жилищно-коммунального сектора станут диктовать поставщики услуг при посредничестве чиновников государственной администрации на местах», — сказал в комментарии корреспонденту ФАН европейский правозащитник Александр Митц. — Совершенно очевидно, что суммы в платежках за коммуналку для рядовых украинцев будут увеличиваться в геометрической прогрессии».

Уже увеличиваются. Жители Харькова получили квитанции, в которых содержалась рекомендация заплатить за газ, свет и даже отопление по тарифам, на 50% превышающих действующие нормы, как и в Черниговской области — тоже вдвое.

«Да, власти на местах действительно вынуждены пересмотреть [тарифы] в сторону их поднятия, — заявил Федеральному агентству новостей на основе полной конфиденциальности высокопоставленный чиновник одной из районных государственных организаций. — Но этим мы, если так можно выразиться, убиваем сразу двух зайцев: доказываем свою приверженность идеям Запада и защищаем интересы собственных энергетических компаний, а также компаний-поставщиков коммунальных услуг. Конечно, потребители будут недовольны, но их мнение ни на что не повлияет».

Тем временем сами «рядовые потребители» объединяются в группы и призывают сограждан бойкотировать новую ценовую политику.

«Получается, правительство в очередной раз хочет выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном за наш счет, а нам же придется «затягивать пояса», — резюмировал куратор общественной организации «Добробыт-2020» Анатолий Кожух. — Но выход один — мы просто не будем платить, потому что нечем. А если против нас будут вводиться какие-либо «меры воздействия», устроим новый Майдан».

Новый план Киева может вызвать массовые акции протеста, уверены аналитики.

«Рост тарифов приведет к тому, что в «долговой яме» окажутся не сотни тысяч, как предполагалось ранее, а миллионы украинцев. Люди массово лишаются субсидий на оплату коммуналки, сокращаются пособия по безработице и социальные выплаты, ряд благотворительных фондов оказался на грани закрытия. В данной обстановке украинскому руководству не стоит «испытывать сограждан на прочность», — сказала социальный психолог Елена Мильто.

Как бы там ни было, окончательное решение по реорганизации тарифной системы ЖКХ на Украине будет решать Верховная рада. В том, что парламентское большинство, представленное пропрезидентской фракцией «Слуга народа», одобрит новшество, нет никаких сомнений.