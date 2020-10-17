Азербайджан выразил протест МИД РФ из-за визита Милонова в Карабах

Москва, 17 октября. Посольство Азербайджана в Москве заявило протест МИД РФ из-за визита депутата Госдумы Виталия Милонова в Нагорный Карабах, пишет РИА Новости.

В российском министерстве подтвердили заявление дипмиссии республики.

«Копия ноты поступила», — сообщили в МИД РФ.

Сам Милонов ранее заявлял журналистам, что отправился в Карабах в гуманитарных целях, однако это вызвало недовольство Баку. Теперь парламентарий внесен в черный список правительства Азербайджана за этот визит в Арцах. По мнению депутата, включение его в этот список символом того, что «политики-агрессоры, развязавшие бойню в Карабахе, не намерены урегулировать конфликт в мирном ключе».