Выбросившая из окна двух детей жительница Саратова тяжело переживала развод

Саратов, 17 октября. Появились подробности инцидента в Саратове, где мать выбросила из окна четвертого этажа двух своих дочерей. Женщина переживала развод с мужем и принимала антидепрессанты, сообщил источник ФАН.

Инцидент произошел на Новоастраханском шоссе, мать выбросила детей из квартиры №88. Отец Татьяны А. 1981 года рождения не дал женщине последовать за детьми.

Ее доставили в областную больницу с ножевыми ранениями груди, ее состояние оценивается как тяжелое. Двое девочек — пяти и восьми лет в тяжелом состоянии находятся в горбольнице №3.

По данным источника, вместе с пострадавшими девочками в скорой помощи ехала бабушка. По словам пенсионерки, мать ее внуков тяжело приняла расставание с мужем. По некоторой информации, супруги делили жилплощадь.