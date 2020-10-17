Геращенко посоветовала Зеленскому, на что потратить «лишние деньги»

Киев, 17 октября. Президент Украины Владимир Зеленский должен направить деньги на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией, а не на «игры в опрос». Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко в эфире программы «Мир и/или Война» на телеканале Интер, пишет «Обозреватель».

По словам Геращенко, Зеленский имеет право советоваться с народом, но делать это таким образом, когда половина городов находятся в «красной зоне» — значит, подвергать жизнь избирателей дополнительному риску ради «прихоти».

«Если у президента есть лишние деньги, пусть направит их на борьбу с COVID-19, обеспечит население масками. Нам надо сделать все, чтобы это были безопасные выборы, чтобы избиратели надели маски, взяли антисептики, проголосовали. Не нужно задерживать их ни на одну лишнюю минуту», — сказала она.

Политик также подчеркнула, что верхом манипуляции является вопрос в бюллетене о наказании для коррупционеров, в то время как всеукраинский опрос «непонятно кто финансирует».

«Любое незаконное финансирование опроса — это уже коррупция», — отметила сопредседатель фракции.

Геращенко подчеркнула, что, поскольку речь идет о местных выборах, то и вопросы должны касаться различных тарифов, инфраструктуры, развития городов и прочего.

«Не надо разбавлять все вопросами, которые не имеют к этому отношения. Если не знаешь, что делать, не надо было идти в президенты», – подчеркнула народный депутат.

По ее мнению, опрос нужно было запустить через украинский онлайн-сервис госуслуг «Дія», что стало бы лучшим вариантом в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в день выборов, 25 октября, пройдет всеукраинский опрос, в рамках которого каждому избирателю зададут пять вопросов, касающихся Будапештского меморандума, пожизненного заключения за коррупцию и так далее. Опрос пройдет в форме экзит-пола на частные средства.