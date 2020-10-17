Посол РФ заявил, что США отвергли предложение Путина по СНВ-3 без анализа

Москва, 17 октября. США отвергли предложение президента России Владимира Путина о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) без какого-либо серьезного анализа. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в передаче Первого канала «Большая игра».

Ранее Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 на год без всяких условий. По словам российского лидера, это могло бы дать возможность провести содержательные переговоры с американской стороной. Белый дом ответил на предложение президента РФ отказом.

«Американцы однозначно, без какого-либо, на мой взгляд, серьезного анализа просто взяли и отвергли предложение Владимира Владимировича Путина», — сказал об этой ситуации Антонов.

Посол отметил, что инициатива российского лидера стала еще одним шагом навстречу Вашингтону, поскольку президент РФ пытается спасти контроль над вооружениями. Американская сторона при этом выдвигала свои предложения, от которых Москва отказалась, и теперь, по словам Антонова, США пытаются исказить причины такого решения российской стороны.

«Печально, что США пытаются перевернуть все с ног на голову, пытаются показать все так, будто бы Россия хочет все разрушить», — подытожил дипломат.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев высоко оценил предложение Владимира Путина по СНВ-3. По словам сенатора, инициатива президента РФ подтверждает, что Россия осознает свою долю ответственности и за судьбу этого договора.