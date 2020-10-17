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Посол РФ заявил, что позиции России и США по Нагорному Карабаху совпадают

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Посол РФ заявил, что позиции России и США по Нагорному Карабаху совпадают

Москва, 17 октября. Позиции России и США в вопросах мирного урегулирования в Нагорном Карабахе полностью совпадают, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Это было приятной неожиданностью, когда вышло совместное заявление трех президентов (сопредседателей Минской группы ОБСЕ  — России, Франции, США.  — Прим. ФАН). Так мало у нас событий, где американская и российская позиции совпали, мы призвали стороны к сдержанности, к прекращению, в первую очередь, огня и к переводу всего в дипломатическое русло», — сказал посол.

Ранее миротворческим инициативам Москвы, направленным на урегулирование отношений Еревана и Баку, выразил поддержку Европейский союз. 

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